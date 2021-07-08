每年暑假是雲林家扶中心為為高中生、大學生籌措助學金的時刻，助學金是家境貧困孩子的註冊費，今年疫情嚴峻，助學金的募集恐雪上加霜，憶霖企業股份有限公司8日委託雲林縣議員蔡岳儒捐助20萬元拋磚引玉。

雲林家扶副主委呂保岳代表受贈表示，許多在夜市、廟前擺攤做生意的家長，這一個多月沒有生意可做，對扶助家庭的影響很大，也有一些家長在餐廳工作、或從事居家照顧員，也因工作機會減少，收入短缺，為高中、大學孩子們的學費、生活費傷透腦筋，不知如何因應。

縣議員蔡岳儒表示，憶霖企業創辦人林宗宏出身北港鎮，20多年前到北部創業，但仍心繫雲林，得知雲林家扶中心籌募高中、大學助學金困難，慷慨解囊20萬元，盼能拋磚引玉。

雲林家扶中心主任廖志文表示，雖今年還是會依計畫在開學前發放助學金給讀高中、大專學生，期盼社會大眾一起加入關懷家扶學子助學圓夢的行列，成為孩子們生命中重要的支持者。