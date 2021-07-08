中央疫情指揮中心今天再度宣布，延長三級警戒到7/26。雖然同步將部分產業微解封，但對於觀光遊樂業來說，幫助不大，整體產業已經進入需要插管急救的階段了。

麗寶樂園渡假區每月營運成本好幾億元。(麗寶樂園渡假區提供)

5/19全台進入三級警戒，25家觀光遊樂業為了配合防疫政策，全面暫停營業，營收歸零，超過20000名產業員工受到衝擊，也讓觀光遊樂業的業者面臨前所未有的經營困境。多家業者表示，雖然微解封開放營運，但是暑假最受歡迎的戲水項目持續封閉，希望政府能夠加強紓困，協助業者度過難關。

遊樂園停業至今重創產業(劍湖山世界提供)

觀光遊樂業者呼籲政府加強產業紓困及補助(西湖渡假村提供)

六福村表示，員工九百多人，每月光薪資支出就超過2500萬元，休園期間零收入，不只員工要養，園區內的動物每個月的食物花費就要五百萬，不含固定設備攤提、能源費用，休園期間每個月支出就要燒3千萬元以上。兩個月下來，已經花了六千萬，雖然政府有提供紓困和補貼，這筆補助光五月薪資就不夠發了。

水樂園繼續停業，損失慘重。(麗寶樂園渡假區提供)

而全台最大的麗寶樂園渡假區更慘，整個渡假區員工超過兩千人，每個月的營運成本就要好幾億元，政府補助連基本開銷都不夠。其他像是劍湖山，義大世界，西湖渡假村也都認為，五月停業至今，每個月各自開銷都超過上千萬，但紓困補助卻比去年少，去年還可以營業，今年是停業零收入，這一來一往，各家遊樂園根本撐不下去。

觀光遊樂業者都願意配合政府防疫措施，對於暑假最受歡迎的戲水項目持續封閉表示理解，但也希望政府對於業者配合防疫造成的停業損失，應該給予補貼。今年疫情比去年嚴重，觀光遊樂業的補助卻比去年還少，去年紓困分為營運和薪資補助，但今年一次性給予三個月四萬元的營運及薪資補助，不增反減，希望政府能夠提出更實質的配套方案，拯救瀕臨倒閉的遊樂園產業。