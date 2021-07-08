全球主要經濟體中，大陸是最早走出疫情陰霾，邁向經濟復甦的國家，產除內部的需求復甦外，也受到全球需求擴張的外溢效果，在全球出口份額進一步提升，下半年經濟增長料仍保持穩健，企業獲利增長優於預期，為下半年陸股表現提供重要支撐，吸引資金加碼布局。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，儘管今年來大宗商品價格走升，不過大陸企業利潤率仍有提升，也顯示大陸企業的競爭力有所強化，搭配官方持續推動經濟轉型和改革政策，綜合各項有利條件，看好大陸市場仍將吸引資金配置。

謝天翎指出，在大陸投資題材方面，隨著國際社會重視氣候變遷議題，也加強發展綠能、電動車等領域，不僅在這些趨勢中不缺席，並在光伏、電動車產業都具備全球競爭力，在產業需求增長之下，投資潛力可期。

大陸人口結構也逐漸走向高齡化，對於醫療服務的長期需求看升，及官方加大相關產業的研發投入，市場空間擴大可期，也是接下值得關注的投資主題。