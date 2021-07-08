黃大煒近來在家防疫，寫了多首新歌，在創作的同時他想起去年初他定居紐約的小弟不幸染疫住進ICU插管治療，尤其是被通知小弟呼吸困難，加氧量需要到80%，讓人在台灣的黃大煒如坐針氈，每天都在家為弟弟祈禱。

所幸黃大煒的弟弟在昏迷了1個多星期後，恢復清醒，之後加氧量降至40%時，可以回家自主管理休養，才讓黃大煒鬆了一口氣！黃大煒表示：「小弟回家後恢復良好，目前已在香港和家人團聚。」近來黃大煒在家彈吉他跟寫歌，因為太想念美國及香港的家人，首次嘗試寫了粵語廣東歌。

他在家每天運動一小時，天天在家吃家人做的料理順便做飲食控制，也因此瘦了2公斤！他笑說：「這是疫情下最大的收穫之一！」值得一提的是，許多藝人因為疫情關係無法出外理髮，不過黃大煒卻完全不擔心這件事，原來打從20年前所有造型都是由女友Vicky操刀，他笑說：「20多年前自從讓Vicky第一次嘗試剪髮後，就不願讓其他設計師出手了，非常滿意他的手藝！」

以黃大煒、沈文程、潘越雲、王若琳為卡司號召的「BACK TO 70’S」西洋金曲演唱會，原定6月底起於北中南三地舉辦巡迴演出，主辦單位考量疫情把活動延後，黃大煒趁著空檔把原定歌單曲目中從未唱過的西洋經典歌曲練習得更加純熟，並朝著每一首歌成為新的黃大煒版本為目標邁進。

讓女友剪完頭髮的黃大煒在自家頂樓自拍。(黃大煒提供)

黃大煒與女友及自家藝人Polo 感情甚篤。(黃大煒提供)