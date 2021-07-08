桃園今「嘉玲」 公布2處外縣市確診足跡 15:512021/07/08 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫調後，發現桃園有外縣市個案足跡，分別是前往桃園區的重新皮鞋醫院、花媽洗濯館。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市8日「嘉玲」，不過仍有外縣市個案15221，根據桃園市資料，該個案曾在7月4日前往重新皮鞋醫院、花媽洗濯店，曾出入場所者，7月21日前需自我健康監測。桃園累積確診為848人，居家隔離則降至266人。 桃園市新聞處資料顯示，雖然桃園「嘉玲」，但經疫調後，發現桃園有外縣市個案足跡，分別是前往桃園區的重新皮鞋醫院、花媽洗濯館。 通訊投標 桃園兆笙會館、八德食品廠 破億元法拍售出 《半導體》穎崴6月營收近8月高點 H2營運估勝H1 #桃園 #嘉玲 #外縣市 #足跡 #個案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》高雄洲際酒店Q4開幕 羅嘉麒任總經理 14:502021/07/08 財經 嘉縣獨創「疫苗快打車」 1小時可施打150人 14:312021/07/08 生活 《觀光股》雅茗深化中美布局 茶飲、餐食並進拓展 12:172021/07/08 財經 COVID-19疫苗預約系統 挨轟買空賣空 04:102021/07/08 焦點要聞 嘉縣每日不到15劑 2600人等著打 04:102021/07/08 地方新聞 平鎮11里長涉貪將停職 民憂影響防疫 04:102021/07/08 地方新聞 中市疫苗打氣旺 覆蓋率達1成 04:102021/07/08 地方新聞 影／AZ疫苗再到貨 唐鳳：這些人將收到1922通知簡訊可預約 10:482021/07/08 政治 6月疫情蔓延 六都火化人數暴增2812人 04:102021/07/08 焦點要聞 高鐵北車站1員工確診 待過3出口 04:102021/07/08 焦點要聞 擁抱清玲 與病毒共存 04:102021/07/08 時論廣場 生活熱門新聞 快上網登記！即日起開放第九、十類對象意願登記 16日起接種 - 生活 微解封可開放打麻將？陳時中這樣說 - 生活 微解封規定這條最匪夷所思？他曝用這招萬無一失 - 生活 日本親友揭贈台AZ原因 男嘆：別再喊台日友好 - 生活 胖子列第九類公費接種對象？缺這資料恐沒機會 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。