桃園市8日「嘉玲」，不過仍有外縣市個案15221，根據桃園市資料，該個案曾在7月4日前往重新皮鞋醫院、花媽洗濯店，曾出入場所者，7月21日前需自我健康監測。桃園累積確診為848人，居家隔離則降至266人。

桃園市新聞處資料顯示，雖然桃園「嘉玲」，但經疫調後，發現桃園有外縣市個案足跡，分別是前往桃園區的重新皮鞋醫院、花媽洗濯館。