大陸鹽田港5月中因新冠肺炎爆發出現塞港風暴，直到7月初才全面恢復運作，影響將近2個月時間，沒想到全球航運再出現新麻煩，加拿大溫哥華港部分聯外鐵路已被上周利頓（Lytton）村野火摧毀，導致貨櫃進出口受到延遲，航運巨頭馬士基（Maersk）已向客戶表示，溫哥港壅塞狀況至少影響一周，船程也會因此出現延遲。

Americanshipper報導，加拿大西部遭逢前所未有的熱浪，逼近50°C的溫度引發大火，利頓村內高達90%的建築物被燒毀，並損毀兩家鐵路公司的軌道及一座橋樑，讓貨物運輸需要改變路線才能通行，進而導致港口出現壅塞。

德國航運商赫伯羅特（Hapag-Lloyd）與馬士基都已向客戶公告，行經溫哥華港的船隻將受到延遲，赫伯羅特表示，「整體壅塞壓力很大。」馬士基則說：「大火對港口的影響至少會持續一周，我們已看到碼頭堵塞加劇，船隻航程將會延誤。」

報導指出，在全球航運供應鏈本就緊繃的狀況下，鐵路中斷讓溫哥華港面臨貨櫃量激增的壓力，尤其今年溫哥華港的吞吐量已經比去年同期增加39%，溫哥華港為加拿大最大、北美第四大港口。

由於利頓村當地官員要求加拿大鐵路局在無法確認安全性時，不得恢復鐵路與橋樑通行，因此還需要一段時間才能確定開通的時間，在此期間只能透過別的路線通行，盡量降低受影響的程度。