全國防疫三級警戒措施延長至7月26日，但民生場域適度鬆綁。總統府副祕書長李俊俋今天表示，這應該能夠對民生、經濟有所幫助。呼籲國人繼續加油、遵照指揮中心的指引，「全面解封、恢復正常作息的日子已經近了！」
李俊俋今天在臉書表示，中央疫情指揮中心再次公告，三級警戒延長至7月26日，但針對部分場域都有適度的鬆綁！尤其多數承租店面的餐飲、運動場館，我認為這樣的適時鬆綁措施應該能夠對民生、經濟有所幫助。
他不忘提醒大家，雖然警戒再延長，但這幾陣子靠著大家的努力，疫情已經有所趨緩，「所以我們繼續加油、遵照指揮中心的指引，全面解封、恢復正常作息的日子已經近了」，文末也標示「確診數再下降」「台灣加油」。
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