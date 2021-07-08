中央流行疫情指揮中心今天（8日）宣布三級警戒延長到7月26日，部分場域微解封，在開放餐飲業內用等部分，宜蘭縣遵照中央做法，也不會另外加嚴，但考量宜蘭縣距離雙北近，雙北還有確診病例，決定所轄風景區、水域、海域等仍維持封閉到三級警戒結束。

縣長林姿妙表示，目前疫情逐漸獲得控制，縣府希望在不影響經濟發展的前提下，自明起開始至三級警戒解除為止，執行「提升休閒防疫健康安全計畫」，針對人潮聚集的地點，如漁港、觀光商圈、夜市、風景區及海灘等進行不定期的防疫宣導與查核，加強巡邏、實施人流總量管制，以禁止群聚。

她表示，車流、人潮過多時將進行交通疏導、管制，以維護交通秩序；必要時也將執行取締拖吊作業，縣府將勸導並落實各項防疫措施，以維護縣民健康。

工旅處長李東儒表示，宜蘭與雙北幾乎是完全緊鄰，因此所轄16個風景區仍維持封閉，水域遊憩部分因為難以維持戴口罩、實聯制、避免群聚等防疫作為，所轄水域、海域仍然禁止水域活動到三級警戒解除為止。

李東儒強調，民宿並沒有受到三級警戒而封閉或暫停營業限制，限制的部分是比照餐飲業禁止內用，但在7月13日後民宿可開放內用，但要落實中央規定的餐飲業防疫措施。

頭城大溪漁港與南方澳南寧市場因在假日湧入人流，農業處長康立和表示，會維持三級警戒時的人流管控，大溪漁港是總量管制100人，南寧魚市場是70人，也會加強專人服務跟巡邏，透過舉牌等方式提醒民眾戴口罩、保持社交距離等防疫作為。