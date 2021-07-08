600箱新鮮葡萄禮盒，今早直送花蓮縣，將贈送縣內第一線防疫人員。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

受疫情影響，彰化等縣市出產的夏季芒果、葡萄出現滯銷，花蓮縣長徐榛蔚挺果農，訂購600箱彰化葡萄，今早從產地直送花蓮，將轉贈縣內第一線防疫人員，幫助農民同時也為辛苦的防疫人員補充營養，希望拋磚引玉一起相挺農民！

徐榛蔚表示，台灣葡萄及芒果美味可口，香氣逼人，請大家不要因為疫情新聞而恐慌，水果不會受到病毒的感染，希望大家安心採購，享用台灣水果，用具體行動支持果農友，避免果農一年的辛勞耕耘化為烏有。

屏東芒果、彰化葡萄正值產季，但受疫情影響加上當地日前傳出確診案例，一度滯銷，隨後在民眾揪團力挺下出現轉機，花蓮縣府稍早也分別向2地果農洽購，但因屏東芒果訂單應接不暇，無法搭上訂購列車，但彰化則訂購每箱4.5台斤裝的大村葡萄，總計600多箱。

徐榛蔚說，在洽詢訂購葡萄和芒果的過程中，感謝彰化縣政府農業處、屏東縣政府農業處、彰化縣大村鄉農會、屏東縣枋山地區農會和枋寮地區農會，協助推薦當地優質的水果，雖然這一次因為屏東芒果訂單增多，未搭上訂購的列車，但只要農產品熱銷，都是十分讓人高興的事情。

她說，彰化葡萄，將贈予縣內醫護、消防、警政等第一線防疫人員，用來補充營養，不僅以行動支持農民，也對全體防疫人員的辛勞，表達由衷感謝之意，更希望拋磚引玉，邀請民眾一起相挺。

她也指出，國內新冠肺炎疫情雖有趨緩跡象，依然不可鬆懈，期待未來中央開始微解封，花蓮縣政府也持續準備各項產業復甦振興工作。