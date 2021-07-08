歐洲汽車製造集團Stellantis周四表示，儘管半導體供應短缺，集團2021年上半調整後營益率預計將超過年度目標的5.5%至7.5%區間。

該集團指出，正面的定價以及產品組合，協助Stellantis能上調上半年強勁的獲利率表現預期。

對於半導體短缺造成產量的限制，Stellantis採取了非常有效的成本控制措施。集團預計在周四稍晚舉行「2021年電動車日」。

與其他汽車同業一樣，該全球第四大汽車集團的投資人希望集團能有對抗特斯拉的路線圖。

Stellantis說，符合於先前預期，上半年的工業自由現金流將為負數，這也是產量低於預期的負面影響所造成。

然Stellantis表示，集團合併的協同效應在第一年可能超越目標，對全年的現金流做出重大貢獻。而且，預計全年現金流表現仍將是正數。

Stellantis在今年一月由法國PSA集團和義大利美國的FCA集團合併而成立，Stellantis承諾每年產生超過50億歐元的協同效應。