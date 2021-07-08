國光生(4142)海外建廠實現國際化佈局，第一個海外建廠計畫將落腳印尼吉沛經濟特區，印尼新建廠區將規畫多元技術的生物製劑生產平台，成為進入東南亞市場的灘頭堡。

印尼政府日前批准吉沛港綜合科技工業園區(JIIPE)升格為經濟特區，國光今日與吉沛經濟特區BKMS管理公司簽訂合作備忘錄，率先進駐特區興建全新的生物製劑生產中心，這不但是國光第一個海外建廠計畫，新廠將規畫多元化生物製劑技術生產平台，爭取國際代工(CDMO)，也是國光進軍東南亞等國際市場的重要里程碑。

國光生技指出，未來的產品和CDMO服務走向國際是必然的選項，為引進國際資金和海外新技術，並配合政府新南向政策，國光將大步邁向國際合作，以國光設廠核心技術，投入新廠區建置，加速國際化腳步，促進國際合作，進入實質的技術交流和生物製劑供應鏈建置，讓生技產業真正成為福國利民的志業。

印尼是全球人口第四大國，也是全世界穆斯林人口最多的國家，國光與印尼合作、積極佈局東南亞策略有跡可循，國光的多項疫苗產品已取得清真認證，進入穆斯林國家的優勢大增，以此同步打開東協各國和新南向國家；未來透過與印尼合作開發生產生物製劑產品，將進一步連結歐美日國際市場。