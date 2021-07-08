8日韓國產業最新消息，三星SDI可能會在美國新建一家電池廠，以因應各大車商積極轉型日後以生產電動車為主的電池需求。

據悉，三星電子集團旗下子公司三星SDI，正與跨國合作的Stellantis車廠、美國亞馬遜（Amazon）以及美國福特汽車所力挺的新創電動車業者Rivian，商談是否由三星SDI這座未來的美國新廠，供應特斯拉勁敵的車用電池。2021年4月，Rivian曾宣布三星SDI是自己電池供應商。

除了可能投資1兆韓元為Rivian製造電池外，同時，三星SDI也可能將砸3兆韓元約26.2億美元，供應Stellantis車廠電池。

目前，三星SDI好像還在考慮，是要跟這些大車廠策略聯盟合組公司外，還是自己獨資建立一座新電池廠。

2020年，美國與墨西哥以及加拿大接境國家，新簽訂一項美墨加協議（USMCA），以取代1994年的北美自貿協定（NAFTA）。在新的USMCA規定下，為避免額外關稅加徵，故有75%自製率要跟北美有關的，但舊的NAFTA只有62.5%限制。

所謂自製率，是協議中相關製造業，必須採用條文內所規定的零組件產地比重。

三星SDI指出，無法透露與客戶間商談細節，但自己一直在研究美國業務擴張事宜。不過，還沒有具體決定。

韓國三星SDI，目前在韓國、中國大陸與匈牙利都有自己的電動車電池工廠，以供應下游客戶，包括BMW、福特、富豪與福斯等車廠。不過三星SDI本土競爭對手，LG Energy Solution與SK Innovation均早陸續宣布，要在美國製造電動車電池。

7日，Stellantis車廠在義大利建造電池廠一事，似乎傳出有好的進展。此外，這家全球第4大車廠，也決定2021年會在歐洲與美國增設其它車用電池廠。