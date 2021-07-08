振樺電(8114)受惠需求回升，雖受缺料缺櫃逆風干擾，2021年6月及第二季合併營收同步「雙升」，營運自去年谷底重返成長軌道。公司對今年展望維持審慎樂觀，缺料缺櫃仍為出貨時程主要變數，預期隨著供應鏈缺口緩解，下半年營運表現有望逐季成長。

振樺電公布6月自結合併營收7.78億元，月增13.39％、年增達12.48％，為今年來高點。帶動第二季合併營收21.27億元，季增7.83％、年增達11.89％。累計上半年合併營收41億元、年增8.9％，改寫同期第三高。

振樺電表示，若排除新台幣強升影響，上半年合併營收年增約15％，已自去年谷底重返成長軌道。目前集團接單暢旺、訂單能見度高，但全球供應鏈仍持續嚴峻失衡，上半年訂單達交率受缺料影響未達7成。若供應鏈及物流問題逐步緩解，則下半年成長力道可期。

三大事業部方面，振樺電指出，上半年POS營收年增約1成，其中印度、日本、歐洲POS通路動能強勁復甦，雖彈性靈活處理缺料問題，但製造排程仍持續遞延，目前已累計達第四季。同時，POS成功切入全球零售250強集團客戶，將是未來2～3年重要成長動能。

而KIOSK上半年營收谷底反彈、年增達78％。集團積極布局疫情常態化下的新興應用，包括自助倉儲（Self-Storage）成功攻獲美國前五強中的二大終端運營商，合約包括硬體軟體及3～5年維運服務整體解決方案，將自第四季起逐步貢獻營收。

瑞傳的工業電腦業務接單能見度已達年底，但因客製專案重要零組件皆需認證，受缺料影響巨大，使上半年營收僅持平，隨著策略股東華碩資源挹注，延遲專案下半年可望逐步出貨。而歐洲瑞傳掌握重要電動車充電樁龍頭運算控制平台需求，將為明後年重要成長引擎。