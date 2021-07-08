防疫3級警戒，文化局展覽室、美術館都暫停開放，民眾無緣欣賞藝文展覽；南投醫院肩負防疫重責大任，全年不打烊，還在院內藝術走廊，推出特殊教育學生繪畫比賽展，也是目前極少數可以看畫展的場所。

南投縣政府鼓勵身心障礙學童，透過繪畫自由揮灑，展現無限創意與熱情，每年舉辦特殊教育學生繪畫比賽，今年比賽以《生病的時候》及《我的家鄉》為創作主題；南投醫院希望讓孩子們的作品，受到更多人的肯定與欣賞，特別與南投縣特教資源中心合作，安排特教學生畫展，展期至8月30日。

南投醫院在457件參賽作品中，挑選34幅特優及優等的作品參出，其中，《生病的時候》主題與醫院息息相關，部分障礙類別的孩子需要長時間就醫，他們透過畫筆，表達自己就醫的經驗或是對於生病的想法，透過觀賞畫作，就可以揣摩他們面對疾病時的想像。

另一個主題《我的家鄉》作品，包括埔里飛行傘、九族纜車等著名旅遊景點；防疫期間，民眾大多待在家裡防疫，不能出門旅遊，欣賞著繪畫作品紓解身心，同時籌畫未來防疫戒解封後的旅行。

南投醫院院長洪弘昌表示，期待南投縣政府持續辦理如此有意義的競賽，讓孩子們有發揮的舞台及機會；南投醫院重視身心障礙者的醫療保健需求，對於不同類別的身障者安排適合的復健訓練，針對相對弱勢的身障者，例如南投啟智教養院的服務對象，考量就醫的特殊性，都會安排專人協助，為他們的健康把關。