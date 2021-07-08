聯強（2347）8日公布第二季合併營收逼近千億元大關，達968億元，再創同期歷史新高，年增28％，季增12％。累計上半年營收1836億元，年增27％、創同期新高外，超過1800億元的規模也達到往年下半年旺季的水準。

由於電腦已成為後疫情時代個人必備配備，同時逐漸解封也將帶動商用市場增溫，聯強看好下半年業務動能可望持續創新高。

聯強表示，今年上半年可說是一個月比一個月還旺，除了二月因農曆過年工作天較少，其餘五個月份每月營收均超過300億元，這樣的表現，已經達到甚至超越以往下半年傳統旺季的水準。第二季市場暢旺程度更甚第一季，即使面臨供貨吃緊以及價格上漲的壓力，銷售動能依然相當強勁。

除了外在環境的加持，聯強強大的數位能力也是聯強不畏疫情干擾，仍能屢創新高的重要關鍵。

聯強表示，多年來聯強持續投入數位化基礎建設，強化集團系統制度與管理能力。近年來更透過數位優化，增進商務運作流程自動化程度，並建立全體員工應用App行動辦公、行動服務工具的能力與習慣。因此即使遇到疫情封城、遠距辦公的情況，聯強仍能不間斷地提供完整服務，使得供應商與客戶都樂於擴大與聯強的合作，業績自然持續創高。

從產品角度，聯強IC元件業務受惠於PC、伺服器、網通等需求暢旺，製造商加大備料、趕工生產，首度突破單季300億大關，創歷史新高並大幅成長55%。資訊商用因市場對資料中心設備的需求回溫、以及持續投資於網路資安與雲端服務，連續兩季創同期新高，年增19%。資訊家用因電競、電腦與相關週邊產品/配件的剛性需求，也創同期新高，成長16%；通訊產品因5G換機潮，也成長21%。

從區域角度，聯強各BU除紐澳受基期較高的影響外，第二季都達到20%以上的雙位數年增。其中紐澳連續五季創同期新高。印尼第二季創同期新高並成長32%。台灣地區成長28%，資訊類更大幅成長51%並創單季歷史新高。大陸地區成長26%，商用加值類創同期新高，組件與消電也達到五年來新高。

展望下半年，聯強看好後疫情時代，對資訊產品的剛性需求，將持續提升個人與家庭擁有電腦與相關週邊的普及率；同時商用市場也會因逐漸解封所帶動的大量經濟活動而更加活絡；加上下半年預期將有iPhone、Windows 11等重量級新品。