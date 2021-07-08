翁馨儀2013年帶球閃嫁張菲次子張少懷，現育有一對兒女，時常在社群分享生活點滴，受到不少粉絲喜愛，不過她結婚8年來，始終擺脫不了「張菲媳婦」、「為錢結婚」等酸言，對此，她7日開直播時，也難得爆氣開嗆「我不是靠我公公而活的」。

翁馨儀7日開直播，一邊化妝一邊和粉絲互動，在被問到「這麼排斥人家說妳是張菲媳婦？」她也霸氣回應「因為我有名字啊，我不是靠我公公而活的」，而且她認為張菲媳婦是一件很遠的事情，已經是隔代了，「略過我老公不是很好唷」，她覺得可以說她天生跟老公有緣分，但不是為張菲而結婚的。

另外，她也被說是「為了張菲有錢才結婚」，這讓她相當氣憤，因為19歲時她無能力回覆，現在她可以大聲說「我家沒有不有錢」，她強調娘家沒有可憐到要為錢結婚，而且自己是獨生女，爸爸對她很好。

她也直言結婚8、9年來，沒拿過老公的零用錢，「講到這個好氣憤喔，我爸也很有能力」，她認為世界上有錢人很多，要比是比不完的，而且做為晚輩如果整天只想著要拿長輩的錢，就會變得很遜很弱。

此外，翁馨儀也表示公公張菲很有名，是個很厲害的主持人，對她也很好，「但當老公這件事，我敢說我老公比我公公好非常多」。事後她也在社群發文坦言親生父親都覺得她太做自己很可怕，何況老公和公婆，不過她很感謝他們從沒抱怨過她。

翁馨儀強調希望大家叫她名字，不是討厭稱呼，而是她擔心稱呼讓她說任何話、做任何事都得背負著他人的壓力，「明明我只要為自己負責就好」，她不喜望大家幫她放進框架裡，「我或許就是天生愛革命吧，但我想對得起自己，才能讓我的孩子感到驕傲」。