東京疫情再起，7日確診人數飆升至920人，日本政府今天公告東京都將第4次進入緊急狀態宣言，期限直至8月22日，緊急狀態日期涵蓋了整個東京奧運，也讓即將到來的東奧面臨極大危機，而第一個狀況就是23日開幕典禮，目前傳出開幕典禮可能清場演出，也就是零觀眾。日本政府、東京都政府、日本奧會、東京奧運籌委會以及國際奧會近日將開會討論做出最終決定。

東京7日的新冠肺炎疫情新增感染人數多達920人，連續18天高於上周同一天，醫療資源持續緊缺，。

日本政府預計在8日傍晚決定12日起向東京都發佈第四次進入緊急事態宣言。原定11日到期的沖繩縣的宣言將延長。埼玉、神奈川、千葉、大阪4個府縣的防止蔓延等重點措施也將延長。期限均為8月22日。

隨著東京再次發佈緊急宣言，對於23日到來的開幕典禮，有可能朝著不開放觀眾的方式進行。日本政府、東京都、日本奧會、東京奧運籌委會、國際奧委會（IOC）等五方協商最快會在8日最後決定。