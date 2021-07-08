高市經發局協助媒合傳產及新創業者合作，在線上搶下百萬訂單。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情不僅衝擊國內經濟，也阻斷許多外銷業者訂單。高雄市經發局媒合傳產塑膠包材廠商「本源興」與專精AR／VR的新創業者iStaging愛實境合作，在線上架設虛擬展間展示最新產品，並結合線上專人帶看的服務創造新商機，成功拿下逾百萬訂單業績。

經發局長廖泰翔指出，高市府2018年起推動「體感科技園區計畫」，以前店、後廠雙軌模式輔導26家體感業者落地發展，這次南漂體感新創業者iStaging愛實境與傳產廠商本源興的合作，協助新創扎根高雄，更助攻業者力抗疫情持續打國際盃，可謂雙贏成功範例。

本源興總經理廖本泉表示，本源興以各類包裝膜料之諮詢、設計與生產為主，在桃園、高雄以及上海、菲律賓、泰國等皆設有廠房與銷售據點，經銷商遍布歐、美、亞、非及大洋洲等50餘國，但疫情攪亂國際市場。

廖本泉指出，透過線上帶看、720度環景、360度環物、多語系支援等技術，運用網路行銷自動標籤套入機、熱收縮膜封口包裝機等包裝設備及包材介紹。此外，還能在線上與客戶進行互動，不受疫情限制發掘更多潛在客戶、拓展商機，同時維運與國外客戶關係，爭取更多國際訂單。

iStaging愛實境執行長方怡雯表示，疫情期間更彰顯市場對數位科技需求，去年迄今客戶成長3倍，且分別來自零售、高科技、傳統製造商、房地產等不同產業別，「線上虛擬展間系統」突破時間、空間距離的限制，更以OMO虛實整合的新服務型態出發，是後疫情時代實現營收成長的重要科技引擎。