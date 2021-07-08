國內廠商百歐生醫今天透過金門立委陳玉珍、縣議員陳志龍捐贈縣警察局、消防局共400劑新冠肺炎快篩試劑，讓第一線警消人員執行勤務之餘，也能自我居家檢測，確保個人與工作團隊的健康安全。

立委陳玉珍表示，警消人員平日勤務繁重，疫情期間更有遭感染的高風險，期待這一批快篩試劑能讓站在防疫第一線的他們有更多的安全、健康保障。

陳志龍議員也表示，百歐生醫捐贈400劑的快篩試劑，可讓這些防疫戰士自行居家檢測，保護自己也保護工作伙伴和家人，也才能無後顧之憂，全力守護金門這塊淨土。

百歐生醫於去年新冠疫情爆發初期，即成功研發出抗體與抗原快篩，並取得衛福部製造許可，同時也與交大合作開發生物晶片檢測系統，獲得國家新創獎的榮譽。

百歐生醫此次捐贈市價超過30萬元，一共400劑的快篩試劑給金門縣警察局及消防局，期盼藉此傳達對離島金門鄉親的關懷，也基於企業回饋社會，提供政府防疫團隊一些實質幫助。