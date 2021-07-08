台中市夜市將解封！市長盧秀燕8日宣布連6天「嘉玲」，公布將配合中央指示進行全市微解封，採穩健式微解封、漸進式鬆綁，推全國首創「社交距離宣導員」在夜市穿梭巡查全場人流，場域控管在限制人數內，另進行「人與人之間距離」的疏導，呼籲民眾配合。

「微微解封」，台中市長盧秀燕說，她之前見到國外有些城市，封了又解、解了又封，也造成民眾困擾，如何在疫情跟經濟之間取得平衡，要端看微解封後，大家從事日常生活跟經濟活動的防疫措施狀況，若造成危機將受影響，呼籲市民一定要落實防疫措施。

另先前很多行業因疫情期間，營業受到限制甚至停業，盧秀燕感謝這些業者為防疫配合，所做的犧牲；為減少防疫破口，針對微解封，她呼籲夜市業者要提出「防疫計畫書」向經發局申請復業、審核，且現地會勘完成後即可開張。

盧秀燕並提出「3不吃」規定，呼籲消費者體恤攤商甫上路，盡量配合防疫措施，包括，1、餐飲部不可內用；2、不可試吃；3、不可邊走邊吃 ，呼籲消費者盡量外帶、買完盡早離開，不要逗留。