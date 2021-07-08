登山客撿到鳥蛋孵育出的藍腹鷴今天在瀨頭林道順利野放。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

幼鳥孵育後，民眾發現毛色不同立即送至嘉義林管處。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

藍腹鷴幼鳥在嘉義市仁愛動物醫院接受完善的檢查及照護。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

有民眾登山時拾獲3顆鳥蛋孵化出幼鳥竟是藍腹鷴，4月15日時趕緊送至嘉義林管處，嘉義林管處將其轉至嘉義市仁愛動物醫院照護，經兩個多月悉心照料，今天順利在大埔事業區瀨頭林道野放。

嘉義林管處今年4月15日接獲熱心民眾送來3隻藍腹鷴幼鳥，民眾表示，在嘉義縣芙蓉山登山時，在剛刈草的步道邊發現3顆裸露的鳥蛋，為避免鳥蛋遭受破壞而撿拾下山，送到中埔鄉的孵蛋場孵育，經過兩周孵育後，發現破殼的幼鳥毛色特殊，可能是珍貴稀有的第二級保育類藍腹鷴，因此緊急將幼鳥送至嘉義林管處處理。

嘉義林管處說，為提供藍腹鷴幼鳥良好的照護，將幼鳥轉送至嘉義市仁愛動物醫院收容照養，提供完善的營養補充與醫療照護，使3隻藍腹鷴平安健康地成長，今天在轄管大埔事業區瀨頭林道野放。

嘉義林管處副處長李定忠說，鳥蛋對一般人來說辨識上有專業性，民眾出於善心避免裸露的鳥蛋被破壞，也在幼鳥孵化之後立即送有關單位處理，而不是私下飼養被舉發，所以民眾的處理過程不會認定為違反野生動物保育法

嘉義林管處解釋，由於原本鳥蛋的發現地點在步道邊人為干擾較大，因此該處特別選擇擁有低海拔完整闊葉林相、野生動物資源豐富且有藍腹鷴野外族群分布的瀨頭林道作為野放地點，期待3隻重返山林的藍腹鷴能平安健康繁衍。

嘉義林管處呼籲，民眾在野外如發現鳥蛋或幼鳥以「不侵擾」為原則，尊重野生動物於自然環境的生存與發展模式，如發現落巢雛鳥可先觀察其健康狀況，如為健康之「雛鳥」，可先於拾獲處找尋鳥巢，並嘗試將雛鳥放回鳥巢；如為健康之「幼鳥」，建議先將幼鳥放置較高處樹枝或安全的環境，並保持適當距離觀察，等待親鳥引領幼鳥移動。若遇到受傷野鳥或是健康狀況不佳的幼鳥，建議先以不透光有孔洞紙箱安置，並於底層鋪設揉皺報紙等素材，儘速後送並通報救傷單位，由專業人員判斷處理，以提供完善的照養。