台北市疫情未解，繼環南市場爆出41人確診後，台北市長柯文哲下令8日進行大規模核酸檢測（PCR），並由亞東醫院醫療團隊協助執行，目前已篩檢2422例，其中有1名陽性確診者，身份並非市場攤商，而是外圍工作人員。

柯文哲指出，他今日早上特別去環南市場視察，該處從上午6點半到下午2點，已經篩檢2422人，目前還在跑PCR檢測，已經有發現一位陽性，但確診者並非裡頭的攤商，是外圍的工作人員。

台北市長柯文哲。（北市府提供）

「經過盤點，北市1天可完成1萬5000件的PCR篩檢。」柯文哲指出，除非晚上急診，實驗診斷科沒在作業，才會用抗原快篩，其他原則上都是直接做PCR，既然黃金標準是PCR，且現在檢測相當快，就不必再做快篩。

柯說，今天篩完的民眾，會照相做會員證，要用悠遊卡串接健保資料庫，才可以很快速檢查，該人是否有做PCR、打疫苗，預計15日上線，也利用此機會把北市重要市場造冊建立起來，否則以前管理都不是很好。