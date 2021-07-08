台北市市長柯文哲昨日（7）接受中廣董事長趙少康訪問，嗆聲「總統府有幾支（疫苗），到時候我就做個表公布」。總統府今日表示，總統府員工都是就工作性質有必要者，進行造冊陸續接種，「一切禁得起檢驗」。國民黨立委李德維則支持柯立即公布總統府接種名單，痛批如今是民進黨「率獸食人」的亂世，絕不能放過濫權的當朝權貴。

李德維今日在臉書發表文章《總統府接種幾劑疫苗？》內文直言：「支持柯文哲市長立即公布，那些掛在台北市施打疫苗帳上的總統府，行政院，中央各部會官職員，親朋好友，鄰居故舊，小舅子，大伯父，三嬸婆，七姨媽的名單。」

李德維強調，如果今天是太平盛世，國泰民安，他會堅決反對柯文哲把疫苗接種名單當「武器」進行政治鬥爭，一來政治本就不該如此，二來牽連無辜的人；但現在不但絕非盛世，「現在甚至是民進黨政府『率獸食人』的亂世！」

不僅如此，李德維表示，民進黨政府張羅不到足夠的疫苗，還發動黨公職，結合側翼粉專名嘴攻擊平民百姓，一邊又濫用權勢，讓自己人插隊擠進接種名單，我們如果對平民百姓都要追究有沒有「特權」，更不能放過這些當朝權貴有沒有「濫權」；民眾有知的權力，故他支持柯文哲立即公布相關資訊。