美國白宮印太協調官坎貝爾日前表示，美支持台灣尊嚴、維持堅實的非官方關係，不支持台獨；美方在對台事務上必須保持平衡，這攸關牽動國際局勢的台海和平穩定。對此，屏東大學教育行政研究所副教授李銘義表示，坎貝爾表態顯示，美清楚向蔡政府畫下不會為台獨出兵的紅線，至於對民進黨的影響是，很多事情將會往檯面下走。

對於美國此時表態不支持台獨，李銘義今（8日）接受港媒《中評網》採訪時表示，坎貝爾選在這時候對台獨攤牌，就是要讓台灣知道拜登政府希望在美中大格局下，台灣必須謹守自己身份，美國不會為台獨出兵打仗。

李銘義直言，拜登政府的表態，對民進黨的影響是「很多事情會變得更隱晦、往檯面下走」，其實民進黨也很清楚法理台獨是一條現和未來都走不通的道路，但抗中保台的主軸在選舉時很好用，因此在未來的選舉中，民進黨依舊會保持抗中保台的主旋律，李強調，民進黨現在必須先搶救的是疫情跟經濟，若這兩項無法挽救，那民進黨執政的合法性、延續性將會受到挑戰。

此外，針對日本副首相兼財政大臣麻生太郎5日表示，日本必須保衛台灣，防止台灣受到來自大陸「外部威脅和侵略」，李銘義認為，美日之間因有安保條約的協定，因此日本確實受到美國保護，但台灣只是依附美日國家利益的小邊陲，隨時都有被拋棄的可能，因此這種政治語言聽聽就好。