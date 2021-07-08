女星吳婉君演出多部八點檔，並以2018年在《炮仔聲》一人分飾兩角，讓她演藝事業再攀高峰，親民的吳婉君也樂於在網上分享生活大小事，不過她近日則被網友留言：「真的美，不像有孩子的媽咪」，對此，吳婉君也展現高EQ回應了。

吳婉君昨（7日）在網上分享穿西裝帥照，獲得粉絲狂讚，不過卻有網友留言：「真的美，不像有孩子的媽咪」，沒生子的吳婉君趕緊跳出來澄清：「我沒有孩子啊！」讓她直喊誤會大了，不過，吳婉君也強調：「而且有孩子的媽咪也是可以很美的」，認為美麗和當媽咪是不衝突的。

其實吳婉君在6月底，曾上傳與妹妹小孩的5年前合照，當時還引發網熱議，吳婉君也跳出來強調，是妹妹所生的孩子，未料仍造成網友誤解。

吳婉君現身回應網友。（圖／取材自吳婉君 Cocco Wu臉書）

37歲吳婉君外型甜美，身為小隻女的她，身材比例很好，傲人上圍和蠻腰相當俏麗，加上吳婉君是八點檔的熟面孔，也讓吳婉君擁有「本土劇女神」的美名，吳婉君在本土劇靠演惡女角色爆紅，吳婉君接著在《炮仔聲》一人分飾兩角，從苦情乖乖女演到嗆辣大姊頭，吳婉君輕鬆駕馭各種角色類型，讓她再攀演藝事業高峰，不過談到感情，吳婉君則自認心眼誠實、愛恨分明，喜歡和討厭藏不住，但面對愛情或友情，吳婉君都抱持「不委屈、不將就、不強求」態度，並嚴格要求自己把工作做到最好狀態。