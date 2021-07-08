台南市東區復興國中今天開設大型接種站，一上午就大排長龍。(曹婷婷攝)

台南市衛生局今天於東區復興國中開設大型接種站，1天預計接種3000人。(曹婷婷攝)

台南市連續11天無新增本土病例，目前全力拚疫苗覆蓋率，截至7日已有11.01％，今起也在東區復興國中設立大型施打站，1天將接種3000人，一早就大排長龍；市長黃偉哲說，今早視察復興國中施打站，發現有外縣市的民眾特地跑來打疫苗，他呼籲，台南市施打站以服務台南市民為主，也都採預先登記，外縣市民眾來也無法提供服務，「明天麥擱來啊！」

針對中央流行疫情指揮中心提到相關微解封條件，黃偉哲說，台南市對於細節部分已做了相對應措施，希望餐廳、小吃店在適度微解封下，也拜託大家遵守防疫相關規定，避免因為微解封而造成疫情上升，到時候又逼著大家必須三級警戒，又要關閉一些場域場所，這對整體庶民生活都非常不利。

另外，他也提到，民眾每天都追問疫苗施打狀況，他重申，疫苗絕對夠，不要挑疫苗，「施打疫苗不是在海灘撿貝殼，一定撿到你滿意」。他說，每種疫苗都得到世界衛生組織及各國政府EUA緊急授權許可，都是合格疫苗，也會請醫師在施打疫苗前，評估詢問每人健康狀況及最近身體狀況，如果醫師評估可以施打的，就去施打。

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