中和興南觀光夜市遭排除疫苗名單挨轟 新北市府回應了 16:182021/07/08 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北中和興南夜市。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市傳統市場、夜市攤商在5日起全面接種疫苗，但有議員指出，中和區興南觀光夜市因管理單位非自治會，因此被排除在造冊名單外。新北市經發局長何怡明今表示，興南夜市是沿用過去的名稱，目前存型態不符合中央規範，因此無法按照第七類疫苗人員名單造冊施打。 何怡明說，興南夜市是沿用過去的名稱，目前存在型態是以連接商店的形式，並不符合中央規範5月31日前依法設立登記有案設立營業的市場、道路攤集區，因此無法按照第七類疫苗人員名單方式，做造冊提報。 百貨沒停業 業者哀嚎：紓困補貼補不到 特權疫苗 高虹安：疫苗患寡又患不均 挑起族群及黨的對立 #造冊 #中和 #名單 #興南 #觀光夜市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三級警戒再延長 表演場館暫時不要有觀眾 14:232021/07/08 生活 三級警戒延長微解封怎定調 黃偉哲：尊重中央決定 13:082021/07/08 生活 影／AZ疫苗再到貨 唐鳳：這些人將收到1922通知簡訊可預約 10:482021/07/08 政治 持觀光簽來台「企圖與人連結」 龜山警查獲外籍賣淫女 11:062021/07/08 社會 中央宣布鬆綁三級規範 侯友宜：將依據中央指引訂定細部規範 15:332021/07/08 政治 優先接種 竹市國民黨議員為鄰長請命 04:102021/07/08 地方新聞 柯文哲爆被中央設局騙他入甕 王必勝：一開始就說記者會 09:592021/07/08 政治 可以拜拜了 宗教場所限99人 中元普渡仍禁止 14:342021/07/08 生活 健身房、餐廳內用有條件鬆綁 微解封方案來了 10:372021/07/08 生活 擔心捲入特權風波 調查局自砍疫苗接種名單內幕曝光 13:142021/07/08 社會 20項微解封一次看 電影院、風景區都開放 13:002021/07/08 生活 生活熱門新聞 環南市場攤販1家9口全確診 便當店老闆出借廁所也中鏢 - 生活 圖卡整理包》713有條件微解封 相關規定一次看 - 生活 微解封後敢看電影、健身嗎？鄉民曝1場所絕不敢去 - 生活 微解封可開放打麻將？陳時中這樣說 - 生活 微解封根本來亂的 網狠酸：政府邏輯已死 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。