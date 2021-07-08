新北市傳統市場、夜市攤商在5日起全面接種疫苗，但有議員指出，中和區興南觀光夜市因管理單位非自治會，因此被排除在造冊名單外。新北市經發局長何怡明今表示，興南夜市是沿用過去的名稱，目前存型態不符合中央規範，因此無法按照第七類疫苗人員名單造冊施打。

何怡明說，興南夜市是沿用過去的名稱，目前存在型態是以連接商店的形式，並不符合中央規範5月31日前依法設立登記有案設立營業的市場、道路攤集區，因此無法按照第七類疫苗人員名單方式，做造冊提報。