為了增加民眾道路安全的知識，新竹縣政府推出道安宣導line貼圖，民眾只要前往新竹縣政府的官方臉書粉絲專頁「新竹縣ing」，看完由網紅「普通女子孫女」拍攝的宣導影片、答題，即有機會免費獲得貼圖，另外還有實用獎品大方送。

「普通女子孫女」以無厘頭的街訪題材在youtube闖出名號，她為新竹縣政府拍攝影片「馬路乖寶寶來報到！和孫女一起聽聽馬路上的那些三寶事！」，徵選網友遇到的汽車、機車事故題材，內容逗趣，包含開車撞到山羌、風水不好致機車駕照考了第7次才通過等。

這支影片8日在新竹縣政府的youtube頻道上線，透過輕鬆幽默的方式，使交通安全宣導知識融入生活。有網友分享開車上山撞到山羌的狀況，也有網友分享騎車看到衝浪卻不慎撞上分隔島受傷的狀況，各種交通事故情境都上演。

根據交通部統計，去年全台發生36萬2259起交通事故，死亡人數達到3000人，今年1到4月，全台也有1001人在交通事故中喪生。新竹縣長楊文科表示，此次透過網紅影片、line貼圖，宣導道路交通安全的知識，期望民眾上路謹慎、注意行車安全及車輛保養等。

楊文科表示，line貼圖「馬路乖寶寶x皮皮獅」共有16張，分別以國語和客語提醒大家，開車騎車不超速、不違規，自行車安全與禮讓行人等路口安全觀念等，期望透過網路社群，分享交通安全常識，建立正確用路觀念。