台北市疫情未解，日前還爆發環南市場群聚、虎林街攤販場熱點事件，台北市長柯文哲開放7家醫院進行普篩，要求有接觸史、旅遊史的民眾前往篩檢，果不其然，柯今日表示，院方回傳的數字中就有16個民眾被診斷出確診，也說必須要抓出社區黑數才能真正解封。

柯文哲表示，台北市今天新增12例確診個案，觀察北市上周數字（6月27日到7月3日），確診人數還是相當多，雖然比同期變少，但沒有預期那樣少一半，但大規模篩檢抓出許多無症狀黑數，是主要原因，這週會再觀察看看。

柯說，1日在批發市場打1萬4000支疫苗，在經過兩次大規模篩檢，這禮拜確診數應該會少很多，但必須要看數字說話，這周是重要的觀察期，關係到會不會微解封，所以新常態就是因應當時狀況來調整，所以與疫情共存的文化，慢慢大家要想辦法習慣。

柯說，在6到8日3天，北市7家醫院免費篩檢統計表指出，已經找出16個陽性確診者，雖然這樣做表面上會找出很多陽性，但這樣也好，徹底把潛藏在社區的感染源找出來，才有機會真的去解封。