新竹縣全縣幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工共計2728人，即日起分3梯次大規模接種，首場8日於竹東客家戲曲公園開打，有896人接種疫苗，縣長楊文科、竹東鎮長張順朋等人前往關心，接續將分別於湖口王爺壟運動公園、竹北新竹縣體育館施打。

受到全國三級警戒影響，幼兒均在家，不過有少部分家長無法照顧孩童，仍有部分私立幼兒園提供家長送托，為了使幼兒園、課後照顧中心收托孩子更加安全，新竹縣在中央分配疫苗後，即以「就近、便利、安全」的原則，規畫3站、3日期接種疫苗。

此波疫苗施打分別在8日、11日、13日展開，由新竹縣政府衛生局、教育處共同規畫，楊文科表示，教職人員在接種疫苗後，也期待能間接保護幼兒及學生，提升新竹縣的防疫規格。

楊文科指出，在疫情發生後，新竹縣成立快篩、快打部隊，均為第一線醫護人員全力支援，在酷暑中穿戴全套防護衣、面罩為民服務，8日他前往視察疫苗接種作業，也同步慰問及表達感謝之意。

張順朋表示，這幾日竹東鎮施打疫苗狀況踴躍，而位於竹東河濱公園的快篩站，也於每周三、四、五提供預約快篩服務，有足跡重疊、與確診者接觸者，均可預約快篩。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。