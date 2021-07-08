苗栗縣衛生局長張蕊仙8日在工作報告上2度道歉。（謝明俊攝）

縣議員張淑芬要張蕊仙向苗栗鄉親道歉。（謝明俊攝）

陳品安要求張蕊仙向3名綠營議員道歉。（謝明俊攝）

鄭碧玉希望衛生局再多爭取疫苗。（謝明俊攝）

鄭秋風痛批中央防疫失能，3加11就是最大破口。（謝明俊攝）

綠營議員砲火猛烈，羅貴星質詢張蕊仙替自己的防疫工作打幾分？ （謝明俊攝）

綠營議員發動圍剿張蕊仙。（謝明俊攝）

苗栗縣議會定期會工作報告，8日上午輪由衛生局報告，由於苗栗一度成為疫情重災區，因此，衛生局的防疫工作成為議員質詢重點，多數議員肯定衛生局及環保局全體基層工作人員的辛勞，綠營議員則是有備而來，砲轟局長許多事情都是狀況外，還不接電話，張蕊仙並在議員張淑芬及陳品安的要求下，2度道歉，至於綠營議員先前要張蕊仙下台的要求，則未再提出。

據悉，因7月2日曾發生多名綠營議員聯合要求張蕊仙下台，衍生張蕊仙的邱姓小叔不滿開嗆3名議員，遭3議員指控涉及恐嚇被移送法辦，邱事後表示，他是以長輩的身分教訓這3名議員，不用去恐嚇他們。而邱某係某知名汽車公司董事長特助，妻子則是前任桃園縣議員，邱為此吃上官司，讓邱氏家族忿忿不平。

因此，8日議會工作報告輪由衛生局及環保局上場，藍營議員已預料綠營議員決不會對張蕊仙善罷甘休，所以一早就到議會登記發言，全力支持衛生局。

縣議員黃芳椿拔得頭籌，發言一起頭就肯定這次苗栗防疫，全縣清潔隊及衛生所及醫療院所人員都很辛苦，但中央只派1個人來就要搶功勞？他要特別替張蕊仙鼓掌鼓勵。鄭碧玉接問張蕊仙這段時間瘦了幾公斤？鼓勵張蕊仙要發揮女性的靭性，繼續做下去，並希望衛生局向中央爭取更多疫苗。

原住民議員楊文昌則希望衛生局，協助將原民疫苗施打年齡降到55歲。最資深議員林寶珠則肯定衛生局在最短時間將疫情控制。余文忠及韓茂賢則接力狠批中央不買疫苗，還來檢討地方防疫，用蘇貞昌的話「不應在這時追究防疫人員的功過」，力挺張蕊仙不用下台。

張淑芬則要求張蕊仙為無法掌控現況，讓苗栗成為全國焦點，要張蕊仙向苗栗鄉親道歉，張蕊仙立即鞠躬道歉。張淑芬並詢問苗栗在這次疫情一共獲得中央多少防疫款項，張蕊仙回答從去年至今一共是2500萬元，張淑芬痛批中央不公平，希望衛生局要向中央爭取防疫經費。

曾經擔任過護理師的廖秀紅與黃月娥，則表示非常能夠體諒醫護人員辛勞，替衛生所人員打氣，不過，廖秀紅仍點出衛生局在處理造橋鄉民集體染疫過程中，以及施打疫苗殘劑處理上仍有不足處，希望衛生局改進。

孫淑娥則提醒張蕊仙在疫情結束以後，要找時間向18鄉鎮市的衛生所人員致謝慰勉，另外，這次施打AZ疫苗除了有5人死亡外，還有22人目前仍因中風住院，衛生局應持續追蹤關心。

鄭秋風及鄭聚然2人接力抨擊中央，陳時中部長至今都不需要下台了，張蕊仙也不需下台，鄭秋風大罵這次疫情的最大破口就是3┼11，中央防疫政策失能，鄭聚然則譏諷陳時中是「陳時鐘」只會每天坐在那報數字，要普篩也不給，要疫苗也不給，碰到新竹、屏東才幾個人確診，就立刻給快篩、普篩，給疫苗，政府完全是看顏色做事情，大小眼，苗栗真可憐。

張顧礫則痛批，中央是將帥無能，害死全國百姓，緊急購買疫苗竟要全靠台積電和民間，中央在做什麼？

綠營議員則要求副議長李文斌同意，將到場的7名議員時間加總一起串聯質詢，陳品安要張蕊仙自評防疫工作有幾分？陳品安不滿經常要找張蕊仙都找不到人，並要張蕊仙向3名議員道歉，張蕊仙遲疑了一會兒，決定彎腰鞠躬道歉，時間長達10秒。

羅貴星則接續追問張蕊仙替自己打幾分？張蕊仙回答她自己認為應該有80分，羅貴星指出衛生局替殯葬業人員打疫苗標準不一，還有許多殯葬人員沒打到，希望衛生局納入，另外，對於防疫旅館的消防安檢問題，衛生局也應加強注意，以防萬一發生火警時，如果其中有確診，該如何分流？