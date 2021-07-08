曾與沈玉琳情牽10年的藝人佩真(鄒佩真)，在這段感情破局後淡出演藝圈，之後專心耕耘直播帶貨事業，闖出一片天，但也因此引起外界對她私生活的關注，生出許多負面傳聞，她為杜絕不實謠言，決定打破沉默，月初上節目坦言自己是有兩個孩子的未婚媽媽，強調孩子跟舊愛沈玉琳無關，孩子的爸是認識許久的朋友，淚吐交往時不知對方已婚，她成了小三，而今，她對於公開這些感情事，吐露了真實心聲。

佩真日前在節目上坦言自己如今是未婚媽媽，在不知情的情況下當了小三，此事曝光後引發熱議，有支持的聲音也有酸言，今(7/8)她在臉書po文，透露昨晚睡得不好，「這幾天是我了這十年來，過得最誠惶誠恐的時刻！」，但非常感謝粉絲的支持，感受到他們的善心跟溫暖，「讓我在沮喪的時候可以有力量重新站立起來！」。

佩真臉書po文。(翻攝自佩真藝人二手屋臉書)

但佩真也吐露有人說她自爆未婚生子，是想重回演藝圈，對此她備感無奈，表示：「淡出演藝圈這麼多年來，我真的不需要靠蹭新聞熱度來豐富我的生活」，表示如果不是這件事情被爆料，她也將真相一口氣都說出來。

佩真直言：「沒有人會拿小三的秘密當做是很抬頭挺胸的事」，但此事被爆出後，引發了很多聯想，她才會選擇勇敢站出來面對，吐露自己走錯很多路，且一步錯步步錯，良心受到譴責，如今之所以選擇坦誠面對，「是為了保護他與孩子，只希望這一輩子能跟兩個孩子平靜安穩地度日，不受干擾、也不干擾人」，佩真希望大家能看見的，是她帶著兩個孩子，在事業上的努力與成就，表是人生中有很多貴人，爆料者也是其一，「謝謝你們，惶惶不得終日，現在很自在」。