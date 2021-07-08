世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）已經擁有19座四大公開賽冠軍，不過也因為場上發生過誤擊線審、新冠疫情期間辦比賽卻包括自己在內數人確診等負面新聞，讓他面臨一些批評，今年溫布頓錦標賽男單8強賽獲勝，締造個人生涯草地賽事100勝後，他也收到了一個相當尖銳的提問。

賽後記者會上，第一個問題就令人有點難招架，喬柯維奇被問到：「這些年追逐費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）成就的路上，你被當成是個『壞人』，這是什麼樣的感覺？」

面對這個問題，喬帥停了一下回應：「我不覺得我是壞人，這只是您們的看法。我也沒有在追逐任何人，我只是創造出自己的道路、自己的旅程、自己的紀錄，我很幸運可以在我熱愛的運動於歷史上佔有一席之地。」

「誠如我在場邊訪問說的，我知道很多統計數據，但也不是所有一切都完全清楚，不過這些數據也更激勵我在這個領域很重要的賽事，能夠打出最好的表現。」

喬柯維奇目前正值16連勝，也已經在澳洲網球公開賽、法國網球公開賽兩站四大公開賽奪冠，也是溫布頓男單冠軍熱門之一，「整體來說，我覺得整個巡迴賽我的擊球都做得蠻好的，讓我自己也來到了4強，也沒有花費太多精力，下一場比賽我必須在第一分到最後一分都保持穩定，希望可以撐到周日再打一場決賽。」