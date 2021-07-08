國際美元在高位整理，且台股開高後上攻力道不足，陷入平盤上下震盪後收小紅，外資仍小幅賣超，使得新台幣一舉貶破28元大關，但出口商順勢進場拋匯，提供一定支撐，終場新台幣收在28.034元，為近一個半月新低，貶值4.1分，已連續三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量放大至13.29億美元。

外匯交易員指出，國際美元偏強不變，主要亞幣貶勢延續，新台幣跟著下探，開盤後直接跌破28元整數大關。加上台股開紅欲上攻，但後繼力道偏弱，震盪整理後收小漲15點，至17866點。外資在台股賣超量能縮小至新台幣38億元，於匯市有買有賣，盤中最低來到28.071元，出口商難得又見到28元價位，也積極進場拋匯，使得新台幣貶幅收斂。

外匯交易員認為，美國經濟數據表現佳，且聯準會（Fed）決策會議紀錄透露，縮表及升息時程提前效應，美股漲高後暫進入整理期，台股欠缺利多消息加持，日前試圖上攻「萬八」（18000點），但僅盤中一閃即過，近二個交易日火力轉弱。至於外資操作相對保守，在匯市動向並不明顯，出口商拋匯也更機動化，接下來若無新的訊息釋出，短線新台幣應是偏弱格局居多，不排除續在28元價位停留一段時間。