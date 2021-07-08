高雄市海洋局推出「海量海味箱」，請民眾上網訂購。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府繼推出「揀好蔬果箱」，廣受好評後，這回媒合在地10家水產業者，推出699元起的「海量海味箱」。民眾上Line熱點向高雄好家載平台訂購，每周二、四、五下午出貨，海洋局標榜，出貨當日2小時內就可享有新鮮海味。

因應疫情，高市府主動媒合梓官區漁會、永安區漁會、蘇班長產銷班、得意中華等10家優質廠商，推出超值優惠699元組合，或可選擇升級版1000至1500元海味箱，內容除有高雄五寶「鮪魚、魷魚、秋刀魚、石斑及虱目魚」外，還有鱸魚、午仔魚、草蝦、花枝丸及花枝蝦排等產品。

各家水產業對「海量海味箱」方案都相當支持，並感謝高市府在疫情期間的用心，透過「小黃」將最新鮮的海產配送到家，減少民眾外出的機會，對業者來說，也多了一種販售方式，兼顧防疫互助經濟與民眾健康。

海洋局長張漢雄表示，疫情期間，民眾免出門，只要在家拿起手機訂購，就可以享用在地生產的水產品。梓官區漁會經理陳重仰說，此活動除可避免民眾不必要的外出外，又可透過線上選購，直接由計程車從漁港直送到消費者家，減少群聚，又可實質幫到計程車業者和漁民。

永安區水產養殖產銷班第八班班長蘇國禎也希望，透過合作，民眾在家就可吃到業者精心養殖的美味石斑魚、龍膽石斑等。

海洋局說明，此次特別結合「高雄好家載」平台與計程車業者台灣大車隊、LINE TAXI 及瑞龍夏威夷車隊等車隊，共計約1600台計程車合作，20公里內免運費，每周二、四、五下午出貨配送。