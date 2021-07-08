因疫情停課1個多月後，緊接著暑假又來了！信誼基金會今天表示，長期防疫宅在家讓親子關係備受挑戰，基金會推出「線上親子學堂」，為2歲至7歲幼兒安排學習計畫，每日精選故事、兒歌及遊戲等內容的居家夏令營，並免費提供家長幼兒園學習特刊3千本，希望讓親子防疫生活能更多元豐富。
「線上親子學堂」提供兒歌、遊戲和名人說故事等多元活動內容，並提出孩童作息建議，從周一到週五為孩子安排好猶如居家夏令營的豐富活動，包括兒歌律動唱跳、下載各種塗鴉益智遊戲，還邀請方念華、鄭凱云及阿松等名人來說繪本故事。
信誼基金會並提醒家長，今年暑假防疫居家活動與往年暑假的動機不同，防疫居家期間除了不忘學習，還要為開學或重返校園做好準備，呼籲家長要多認識幼兒園教學，也要培養幼兒發展的能力和涵養。
為了幫助家長認識幼兒階段的教育，重視家庭教育與園所學習的銜接、互補，信誼基金會並企劃編纂出刊《您的孩子在幼兒園學些什麼？》學習特刊，由董事長張杏如邀請鄭同僚、林佩蓉、王宗騰、林玫君、盧明、陳娟娟及資深幼兒園園長林意紅、鄭惠文等專家學者分享幼教趨勢、發展觀點，免費送給家長和幼師，只要到「信誼好好育兒網」網站登錄，預計免費送出3千本。
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