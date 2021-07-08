台北柯文哲嗆中央「設局」北市府，新北市今下午召開防疫會議，新北市副市長劉和然也向中央喊出4大呼籲，盼中央利用疫情鬆緩之際，儘速思索哪裡還需要檢討改進，「尤其在疫苗購買上，請不要甩鍋、不要刁難、不要拿不合理的理由搪塞人民，儘速協助民間團體把疫苗買足。」

劉和然表示，昨天北市府的新聞造成很多討論，疫情爆發至今超過700位國人過往，這場戰役沒有贏家，在國家面對災難時，最不該用政治操作、政治思考，與其爭執孰是孰非，不如拿這些心思來好好做事，尤其現在疫情紓緩，中央應趁此機會好好檢討，思索還有哪些措施沒做好。

劉和然提出四點給中央參考表示，首先要省思為何會造成這麼大一波的疫情，造成700多位國人過往，7月6日醫師李秉穎醫師曾透露並沒有開過3＋11的決策會議，「諾富特造成這麼大的防疫破口，為何這麼重要的決策不需要開會就能決定？」

劉和然說，如今中央也宣布鬆綁民生措施，這個細節一定要做好，這波新冠疫情嚴重，不只對人民的生命、健康帶來衝擊，對經濟層面的影響甚巨，「尤其是庶民經濟，這都是全民在承擔的」。

劉和然說，再來，疫情大爆發時凸顯了醫療量能不足問題，不僅病床數不夠，PCR量能也不夠，如今新北市提升到每日PCR量能可達1萬5000人，「但新北夠了，其他縣市夠嗎？」呼籲中央重新檢討各縣市的醫療資源分配狀況。此外針對各縣市若有好的防疫政策，建議中央可以要求各縣市一起開會通盤彙整。

劉和然說，最後一點也是最重要的一點，因為中央疫苗採買不足，各縣市開始爭執分配量誰多誰少，人民跟賽跑一樣瘋搶殘濟，防打疫苗好像在防賊，還有人要組團出國打疫苗，有些人打了疫苗還要被質疑，第七類的邏輯也沒說清楚，「這些人民的相對剝奪感、失落感，年輕人的無力感，都是中央政府要去面對的」。

劉和然強調，台灣人民獨自判斷能力很強，請不要甩鍋、不要刁難、不要拿不合理的理由搪塞人民，盡快協助有意購買疫苗的民間團體把疫苗買足，中央政府的作為代表一個國家的成熟度，一定要好好檢討，儘速把不足之處做到位。