台北醫學大學附設醫院信義國中施打站8日下午施打中央第七類的專案，包含全聯、超商店員及少部分媒體，許多從業人員準時在預約時間前往施打。（鄧博仁攝）

台北醫學大學附設醫院信義國中施打站8日下午施打中央第七類的專案，包含全聯、超商店員及少部分媒體，許多從業人員準時在預約時間前往施打。（鄧博仁攝）

台北市疫苗預約接種時間一覽表。（北市府提供）

65歲以上長者明起2天開放預約接種。（北市府提供）

若65歲以上長者未在明後兩天成功預約，必須在12日、13日自行打給區公所登記。（北市府提供）

台北市今日開放68歲以上長者、55歲以上原民長者預約，狀況十分踴躍，台北市長柯文哲宣布，明起2天開放讓65歲以上長輩預約，預計會在11日到15日逐漸接種，力拼15日前全部施打完畢，至於65歲以下民眾，未來將由中央預約系統接管。

柯文哲表示，中央疫苗預約系統16日上線，在此之前，會盡量讓65歲以上長者接種完畢，16日之後65歲以下的民眾，就由中央系統接管。他說，9日、10日上午8點時下午5點，不限台北市民，只要住在台北市都可以上去，系統也有新增取消功能，在截止日之前都可以取消。

針對北市長者接種策略，柯也秀出時間一覽表指出，8日正在進行70歲以上長者接種，同時段8日、9日開放68歲以上民眾預約，預計11日到13日接種，65歲以上則是明天開放預約，反正年齡加上去啦，只有下限沒有上限，也鼓勵大家用預約系統，可以省掉很多麻煩。

柯說，70歲以上長者中，有79.6％名額被用掉，滿額的醫院有151家，「我覺得用網路預約系統最大好處，可以充分動員診所，你可以找離家近的診所去打，我想這也是醫療社區化、在地話的重要方法。」

北市副市長蔡炳坤補充，65歲以上長者的接種點，除了醫院門診部、合約診所外，14日、15日也開啟花博爭艷館作為大型接種站，因此這兩天能開出的預約名額相當多，且該處搭車很方便，就在捷運圓山站。

若有長者錯過明後兩天的預約期，蔡表示，就請長者利用12日、13日的時間，打電話到各區公所，同仁將會安排12家配合醫院就近接種，盡量讓65歲以上長者、55歲以上原民長者能順利完成施打。

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