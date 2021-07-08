國立暨南國際大學高等教育深耕計畫、教育學院大學社會責任（USR）實踐計畫，與暨大附中共同籌辦「循環校正x回歸食農─後疫情時代的食農新生活」線上STEAM跨領域微課程，成為疫情時代新型態的營隊。

暨大微課程營隊，由暨大教務長楊洲松、總務長陳啟東、農委會技正陳建穎、台灣師範大學家庭研究發展中心主任林如萍、南投縣農會推廣部主任黃炫仁、埔里鎮農會總幹事江林瑤、暨大附中校長張正彥共同揭幕，帶領來自台灣各地的國、高中學生，透過線上研習跨越疫情阻礙。

營隊首日聚焦於後疫情的教育思考、生醫概念和水資源創新實作，分別由楊洲松、義守大學生物科技系教授楊智惠和草屯商工老師彭賢義，透過線上課程和分組手工藝等方式授課，同時由暨大教育學院學生擔任隊輔；手作材料包與所有上課教材，已提早寄到學員家中，在現有條件限制下達到最佳體驗效果。

營隊後續課程，包括台東高商校長曹學仁的國際新聞放大鏡、蚵寮國中老師蔣昆霖的河內塔物流困境、埔里青農張威然的芳香科學、埔里百大青農洪建智的田間趣事、福來居手打烏龍麵陳國明的食農福麵、陳啟東的食農高峰會等，儘管無法真正到埔里，但運用網路科技，仍可帶領學生走入田間、親手製作，共同參與。

除了厚植STEAM（結合科學、技術、工程、藝術，及數學）跨領域素養，重新認識食農教育，暨南學和暨大附中團隊也希望帶領學生走出疫情衝擊，與高教深耕計畫和USR計畫結伴同行，看見「台灣之心」埔里的多樣風貌。