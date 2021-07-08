武陵農場繡球花正盛開，園方針對一日遊散客，實施人流降載管制，每日限400台小型車。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場於住宿接待櫃台設置隔板，國民賓館及富野渡假村僅釋出4成訂房。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場「有條件」開園，國民賓館及富野渡假村僅釋出4成訂房。（本報資料照片）

武陵農場「有條件」開園，國民賓館及富野渡假村僅釋出4成訂房。（本報資料照片）

麗寶樂園建置多座國家級大型慶典專用智慧防疫門，遊客全身消毒及量測體溫一次搞定。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園規劃防疫用餐區，設置隔板、拉開桌距。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布全台13日起微解封，鬆綁國家風景區、遊樂園、休閒農場等。位於台中市避暑勝地八仙山及大雪山森林遊樂區將恢復開園，全台規模最大的麗寶樂園渡假區也決定開放探索世界，至於馬拉灣屬於親水娛樂，仍維持關閉，創歷年最晚開園紀錄。

大梨山地區進入水蜜桃產季，旅遊業盼到疫情趨緩，期待觀光復甦回春，果農也期待引來避暑旅客多多採購農特產品。梨山賓館宣布將於7月15日恢復營業。福壽山農場是配合退輔會措施微解封，相關細節仍在研議中。

武陵農場則是「有條件」開園，針對一日遊散客，實施人流降載管制，每日限400台小型車，每車搭載遊客不得超過10人。國民賓館及富野渡假村僅釋出4成訂房，露營區開放6成營位，用餐一律提供餐盒，或在梅花座及設有隔板下用餐。

自5月20日全國三級警戒而關閉近2個月的麗寶樂園、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪，將在7月13日正式對外開放。7／13~7／31陸上樂園「探索世界」每日開放1800人，占整體渡假區最大容留人數2.5％，確保防疫安全。

園方表示，為確保遊客防疫安全，已建置國家級大型慶典專用智慧防疫門，另落實「防疫5＋1」高規格防疫措施，包括創新採用零接觸線上預約購票入園、人流控管與監測、員工自主健康管理、執行入園安全措施、加強場域消毒、社交距離、員工自主健康管理等措施。