基隆市今天無新增本土確診個案，累計307例、24例死亡個案，市長林右昌於疫情記者會表示，未來將為公私立幼兒園的教師與教職員、65歲至67歲長者接種疫苗，共1萬7668人。

中央流行疫情指揮中心公布，新增18例本土病例為8例男性、10例女性，台北市12例、新北市6例，基隆持續「嘉玲」。林右昌表示，基隆這9天以來已7度無確診個案，但施打疫苗還是防疫中最重要工作。

基隆市65歲至67歲長者將於7月14日至16日施打疫苗。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

林右昌說，75歲以上長者疫苗施打率已達73.28％，遠遠超過全國平均55.5％，位居全國第二名，要特別感謝醫護人員、市府同仁，以及里長、議員大家的努力，一起合作讓疫苗施打效率提高。

林右昌提及，7月10日、11日將為公私立幼兒園的教師與教職員注射疫苗，符合資格總計1045人，不只是為了保護老師的安全，更重要是要守護在幼兒園上課的小朋友。

另外，市府規畫，65歲至67歲長者（原住民55歲至57歲）於7月14日至16日施打，同樣分為上、下午各三個時段，共1萬6623人，明天會再對外公布區、各里、各時段的接種計畫。