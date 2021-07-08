最近的黑海顯然特別不平靜，除了英國軍艦、義大利軍艦特意到黑海巡游以外，美國軍用飛機也常常在黑海接近俄羅斯海域調查。俄羅斯國防部發布了一段影片，表示他們的兩架 Su-30SM 戰鬥機，於週二在黑海攔截住美國海軍 P-8A「波塞頓」(Poseidon)海上巡邏機。

防衛部落格(Defense Blog)報導，根據俄羅斯國防控制中心發布的消息，俄羅斯航空軍的 Su-30 戰鬥機，在星期二成功攔截住1架美國海軍 P-8A 海上巡邏機，該飛機意圖靠近克里米亞半島，該半島已被俄國「收回」，有明確的12浬領空範圍。

Russian Su-30SM fighter jets intercept U.S. Navy P-8A Poseidon maritime patrol and reconnaissance aircraft that flew close to annexed Crimea pic.twitter.com/MoyBy8fNXU — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) July 8 2021

聲明說，黑海艦隊的快速反應警報系統，在發現P-8A的航路可能進入克里米亞後，立即通知航空部隊派出Su-30戰鬥機。

American SPY plane in Russian Airspace | Russian Jet Su-30SM intercept US NAVY P-8A Poseidon.

國防控制中心說：「隨後俄羅斯Su-30戰機就接近了這一空中目標，並確定是美國的 P-8，就以無線電對其呼叫，勸告美國飛機不得侵犯俄羅斯領空。」

P-8A最終沒有進入領空，轉向飛往國際公海。

目前黑海相當熱鬧，包括美國第6艦隊、烏克蘭海軍，與其他十幾個國家正在進行 2021 年海上微風演習(Sea Breeze 2021 )，這架P-8A也是參與演習的飛機。

海上微風演習自 1997 年開始舉辨，目的是連結各參與國海軍的合作與默契，加強該地區的海上安全與和平。當然，真正的理由是防範俄羅斯。