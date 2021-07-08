張生家屬等人特別帶著咖啡及防疫酒精筆到派出所，感謝警方的付出。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

就讀國立嘉義特殊教育學校高二的張姓學生半途路倒，警方獲報後開警車送他回家。（呂妍庭翻攝）

就讀國立嘉義特殊教育學校高二的張姓學生日前因想念學校生活，從台南市白河區住家打算騎30公里到嘉義市學校，半途卻路倒，獲警方協助才得以平安返家，今8日家屬及校方特別到嘉義縣水上分局水上派出所送咖啡及防疫酒精筆，感謝警方暖心協助。

18歲的張生是唐氏症患者，近日疫情停課，但因實在太想念學校了，6日從台南市白河區住家，獨自騎單車要到30公里遠的嘉義市上學，卻因體力不支倒在台一線水上段路旁，水上派出所獲報後，還特地請貨車幫忙載運腳踏車，把愛上學的張生平安送回家。

今張姓少年的阿公、阿嬤帶著張生，在嘉義特殊教育學校校長陳威銓、學校師長，以及中油民雄站站長薛建騰等人陪同下，特別帶著咖啡及防疫酒精筆到派出所，感謝警方的付出，也替忙於辛苦防疫工作的員警加油打氣。

水上分局分局長程純濱表示，同仁秉持著愛心耐心和服務熱忱，其實是「助人為快樂之本」，雖然只是小小舉動，但對民眾來說卻是即刻救援，為民服務精神值得讚許！