遊戲廠商宇峻奧汀（3546）公告6月營運表現，宇峻表示，新遊戲《sin七大罪 魔王崇拜》赴日本發行告捷，帶動6月單月營收達1.84億元，較去年同期增44.34％、也較上月增48％，單月營收寫下歷史新高表現。累計今年上半年，宇峻營收達8.31億元，年增1.7％，同步寫下歷史新高紀錄。展望下半年，法人表示，宇峻產品動能充足，將強攻東南亞、日本市場，下半年在新遊戲以及海外市場助攻下，營運有望優於上半年。

宇峻新遊戲6月在日本推出之後，剛上線時在日本App Store、Play Store下載衝至第一名，至6月底時，在卡牌類遊戲排名約為17，總排行榜則維持在200名以內。以日本排行榜過往數據來看，法人表示，扣除雙平台通路30％的費用後，貢獻營收超過新台幣5000萬元，是推升6月營收的主要動能。

除了該遊戲以外，宇峻6月17日開始，旗下經典遊戲回歸直營，該遊戲推出雖已多年，但至今仍持續有玩家，也持續創造營收，堪稱宇峻「金牛級」的IP，以當年成績來看，中文版單月營收達約2000萬人民幣，也創下中港澳台同時上線30萬人紀錄，註冊會員數高達2000萬人。

除了《三國群英傳Online》回歸宇峻直營以外，另外一款經典端遊《天使之戀Online》也將在第三季回歸宇峻直營，兩款經典作品回歸宇峻營運後，少了需分給代理商的分成金，也將不會有行銷費用，唯一要支出將會是人事以及伺服器的費用，預期對宇峻下半年獲利表現將帶來挹注。

在下半年營運部份，與弘煜科技一起推出的新遊戲將於8月上線，另外，旗下自研的遊戲將從東南亞轉往日本市場發行，預計9月在日本推出。另外一款手遊也將陸續在新加坡、馬來西亞、韓國等地推出，法人表示，下半年宇峻產品營運動能充足，且擴大至海外市場營運的力道，整體營運表現將望優於上半年。