東元經營權之爭打得火熱，菱光董事長黃育仁今日親上火線，在線上舉辦媒體聯訪，因擔心外界誤解他的用意，還特別在今日下午發出聲明稿，剖析他一路走來的心路歷程和內心的糾結，最後也不忘對黃茂雄溫情喊話，直言「我沒有放棄親情，我也會永遠敬重我的父親」。

東元經營權大戰熱鬧登場，隨著雙方招式盡出，市場也好奇東元父子未來關係該如何延續？對此，黃育仁也不否認，至今大家都很關心，我和父親之間的關係，究竟現在怎麼樣了？

為澄清自己的立場，黃育仁發出了一紙長達一千二百多字的聲明書，就市場的質疑點，一口氣說明白。

黃育仁強調，雖然我和我父親，在工作上的理念有落差，不過我是珍惜父子關係的。其實，一直以來，我都非常尊敬我的父親，工作歸工作，只要回到家裡，他依然是我的父親。在這邊也要跟各位透露，當初我曾經拿著一批辭職信，去找我的父親，跟他下跪。當時有媒體報導，我去跟父親下跪不是道歉，而是宣戰，其實我確實去跟父親下跪了，不過我去跟父親下跪，並非是跟他宣戰，而是以兒子的角色，跪下來告訴父親，爸爸，不好意思，因為工作上的理念不同，兒子我不能再跟你一起走這條路了，所以來跟您辭行，然而在我的心裡，你永遠是我最敬重的父親。在跟父親下跪辭行之前，我也很擔心會不會因此冒犯了父親，所以我天人交戰很久，十分的掙扎。但最後我還是下定決心，拿著辭職信走向父親，那關鍵的一個小時，也是我們父子之間近年來難得的長談。在此也再次聲明，我沒有放棄親情，我也會永遠敬重我的父親，黃茂雄會長。

再來，黃育仁也針對他與阿嬤和媽媽、這兩位他摯愛的長輩的關係，做了說明。他說，一直以來，阿嬤和媽媽都期待東元能成為一間更好的公司，然而這些年來的狀況，卻讓她們感到很失望，為了完成阿嬤、媽媽心中的期待，讓東元重返創辦時的初心，我身上背負著強烈而沉重的使命感，在眾人殷切期盼下，我毅然決然走上改革之路，創始股東和阿嬤，也分別發表公開信，對我表達全力支持，這讓我有強烈責任感，一定要達成他們的期待。

黃育仁表示，事情演變到最近，有些發展出乎大家意料，我不說大家可能不知道，當年是我阿嬤，親手把公司股份交給了我的母親林和惠，如今母親失智沒有行為能力，而我的父親，竟然拿著我失智母親的公司，來公開收購菱光公司和東友公司，也就是我父親，拿著我阿嬤和我媽媽娘家的錢，來滅親！這實在是一件非常非常非常殘忍的事情！如果我的母親林和惠還清醒著，她會答應這麼做嗎？

過去母親還清醒的時候，常常會跟我們提到，有一個很壞很壞的女人，當時我們兄弟姐妹都不以為意，然而回顧這一路以來，我父親做了那麼多的事，其實說到底，都是為了同一個人。我想請問黃茂雄會長，你真的有必要為了一個人，要來消滅自己的親人嗎？ 到底你和她之間是什麼樣的關係？讓你為了她，非做到這樣的地步不可？能不能公開向大家說明清楚，為什麼你要這樣保護她？ 難道她就是媽媽口中那個很壞很壞的女人嗎？

既然說到財產這個話題，黃育仁做出了特別的聲明，強調理念得以實踐，讓東元步上改革之路，才是他的心之所望。對於家族財產，他並沒有興趣。然而，阿嬤交給媽媽的財產，究竟有沒有被合理合法的使用，這點還是需要被好好檢視與確認。

同時，他也為這段期間為自家弟、妹帶來的困擾感到抱歉，因為在這段時間弟弟、妹妹他們兩位都承受了相當大的壓力，相當的為難。

黃育仁最後也做出表態，強調「很快的，7月23號這一天，東元電機股東會就要落幕了，我誠心希望，這一切全都會在這一天就此落幕，也希望東元電機在7月23日之後，可以步上改革這條路，恢復過去的榮耀。對於父親，無論他怎麼看待我這個兒子，他永遠是我最敬重的父親」。