數位轉型需求不斷，資服廠商精誠(6214)、緯軟(4953)上半年營收表現不俗，分別年增17％及15％，均創歷年同期新高。

精誠6月營收26.08億元，年增15％；累計上半年營收141.7億元，年增22％。上半年營收主要貢獻為因應遠距及在家上班趨勢成長的雲服務、防疫帶動的無接觸商機以及資安防護需求，此外，加值代理經銷業務成長，與Oracle、IBM等原廠合作持續加深，以及投資併購敦新、台灣資服等所產生的綜效，也為營收帶來貢獻。另外加上大陸疫情控制得宜，經濟回穩，2021年上半年營收也較去年同期成長20％。

展望下半年，目前動能持續穩健成長，雖有少部分政府專案因疫情延遲驗收，但對整體營收獲利成長影響有限，此外精誠也將持續掌握金融機構、政府單位不斷增長的數位轉型需求，以及加值代理經銷業務，同時瞄準資安、綠能科技等，協助客戶創造指數型成長曲線。

緯軟6月營收為5.01億元，月增5％，年增14％；第2季營收為14.65億元，季增7％，年增13.7％；累計上半年營收28.34億元，年增17％。公司營收續增溫，6月營收一舉突破5億元，單月、第2季營收亦創新高，上半年營收也寫下同期新高。

緯軟上半年公司主要營運動能來自於大陸互聯網及電商市場的指標新客戶，營收快速成長，預期下半年需求仍持續強勁，公司對於後市長期展望正向看待，未來單月營收可望再創新高。