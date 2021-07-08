聯德控股-KY(4912)6月營收重新站上6億元，來到6.01億元，月增35.02％，年增57.68％；累計第2季營收17.46億元，優於上季16.9億元外，年增49.89％；上半年營收34.5億元，年增72.06％，單月、第2季及上半年營收都創下歷年同期新高。

聯德控股-KY第2季雖然一度因供應商受到疫情影響短期出貨，不過，6月隨即彌補，包括健身器材、伺服器出貨暢旺，而產品組合轉佳，也提升第2季的毛利率，對單季獲利有正面挹注。此外，健身器材表現強勁，但還未完全展現出貨力道，加上海運船期影響，客戶積極協調出貨事宜，下半年健身器材出貨動能有望進一步拉升。

該公司投資開發核酸(RNA/DNA)檢測晶片的關鍵禾芯科技，持續進行最後校正階段，目標在8月送交衛福部進行緊急授權(EUA)，較原先計畫提早三個月，若能在第4季正式出貨，將貢獻新的營收。聯德控股-KY透過百分之百子公司成為關鍵禾芯科技第一大法人股東，也具有產品銷售、製造及業務統籌權，計畫初期搶攻國內PCR市場，2022年外銷國際。