8日日股走跌，因當地政府計畫將重新進入緊急狀態，希望抑制病毒傳播。但市場擔心好不容易才出現的景氣復甦，可能因此又會熄火。日經指數收28,118.03點，跌248.92點或0.88%。東證收1,920.32點，跌17.36點或0.9%。

日本政府表示，東京預計將從12日重返緊急狀態，恐怕一直要到8月22日才能解封。同時，東奧也將在23日開幕，8月8日閉幕。因此，餐館也再度不能販賣酒精性飲料。

立花證券認為，投資人目前是舉棋不定，因為日本會不會真的又重返緊急狀態。日生基礎研究所（NLI Research Institute）也表示，東奧復賽對股市是個利空消息，希望能順利完成又不會擴散病毒。近期要觀察的是，投資人藉出脫ETF（指數股票型基金）先把現金配息拿到手再說。8日與9日這兩天，預計將有8000億日圓賣壓出籠。

另外，零售商也走跌，三越伊勢丹控股與丸井集團，分別跌3.1%與2%。

昭和電工跌1.9%，傳聞該材料製造業者計劃將表現欠佳的鉛酸電池業務，脫手給日本私募股權基金Advantage Partners。

超市集團永旺上季重現獲利，但股價紅轉黑、收跌0.8%。

大金工業漲3.7%，因有日媒報導，這家空調製造商已開發出一種，電動車續航力可再增50%的冷媒產品。