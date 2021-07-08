中華田徑隊包含鄭兆村、楊俊瀚在內共有6位選手取得東京奧運入場券。（中華田協提供）

這次取得東京奧運參賽資格的田徑隊選手今日在國訓中心安排下進行了媒體採訪，中華隊總教練孫念祖表示，期盼能繼楊傳廣與紀政之後，出現第三位選手站上奧運頒獎台。

男子標槍鄭兆村、黃士峰、男子100公尺楊俊瀚、男子110公尺跨欄陳奎儒、男子400公尺跨欄陳傑以及女子100公尺謝喜恩共6位選手獲得東京奧運入場券，當中陳傑第三次踏上奧運舞台，鄭兆村在2017年台北世大運擲出91.36公尺，成為亞洲紀錄保持人。

鄭兆村表示，舊傷已經無礙，而且還有醫療團隊的照顧，目前狀態很好，每周三與六都會模擬奧運8月4資格賽與8月8決賽的方式練習，很開心能夠第一次踏上奧運舞台，希望能取得前三名。

對於黃士峰順利取得奧運參賽資格，鄭兆村說，會有良好刺激，彼此間可以互相成長。針對東奧可能沒有觀眾，「我是人來瘋的性格，人愈多感覺愈好，所以可能會有些影響，至於前三名成績起碼要89公尺以上。」鄭兆村表示。

鄭兆村說，「一年多來沒有參加國際賽，或許缺少臨場感，但在教練的協助下應該能夠突破，相較於2017年世大運91.36公尺最佳成績，現在相隔4年，心態會更加成熟，至於成績則不敢保證會更好，但我會努力擲出最好的成績。」

黃士峰表示，「不會給自己設定目標，盡可能挑戰自己。二度挑戰奧運，只是多了另一種身分，感謝協會秘書長王景成在我受傷後沒有放棄，願意給我再次踏上奧運賽場的機會。」

黃士峰說，2018年開完刀，出現心理障礙，導致愈來愈沒信心，甚至腰部又受傷，去年冬訓仔細思考想開了，今年以全新的心態迎接挑戰，有信心能漸入佳境。

楊俊瀚表示，4年前差一點就能參加奧運，這次終於完成了初步目標，2018年跑出個人最佳成績，希望這次能夠超越自我。

第三度參加奧運，陳傑說，更了解奧運賽場，可以更專注地練習，不給自己任何目標，只求能跑出最好，目前著重於提升訓練強度，不讓自己受傷，以最佳狀態前往東京。