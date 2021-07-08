大陸央視新聞報導，中國商務部8日例行新聞發布會上，對於日媒指無印良品母公司良品計畫負責人近期表示，將繼續使用新疆棉，根據公司調查，沒有發現棉花農場存在侵犯人權的情況。對此，新聞發言人高峰表示，中方多次強調，所謂新疆「強迫勞動」問題完全違背事實。敦促個別國家，立即糾正無理打壓企業的霸凌主義做法。

高峰稱，個別國家以所謂「人權」為名，行保護主義、霸凌主義之實，是對國際經貿秩序的嚴重破壞。這不僅是動用國家力量對中國新疆企業的無理打壓，也是對與新疆有正常貿易往來的全球跨國企業的無理打壓，是實現「自身發展優先」的惡劣手段。

高峰表示，有關國際行業機構和外國企業在華代表將於近期去新疆實地考察，到新疆的棉田、紗廠等去走一走、看一看。百聞不如一見。相信會有越來越多的企業和機構，尊重事實真相，遵循市場規律。

高峰強調，中方敦促個別國家立即糾正無理打壓企業的霸凌主義做法，願意繼續為外國企業與新疆開展貿易投資提供積極支持。